Жителям Подмосковья напомнили о новом налоге на бани и сараи

Новый налог на бани и хозяйственные постройки ввели в Подмосковье в 2025 году. Им будут облагаться строения на фундаменте, в том числе сараи, теплицы и туалеты. О том, как рассчитать сумму налога — в нашем материале.

По новому закону налоги нужно будет платить за капитальные строения, то есть те, что стоят на фундаменте и имеют проведенные коммуникации. Это могут быть бани, сараи, хозпостройки, теплицы, летние кухни и беседки.

Размер налога составит около 0,1% от кадастровой стоимости участка. Так, если она составляет пять миллионов рублей, то плата за сарай составит пять тысяч рубле йв год.

От платы освободят один объект, площадь которого не превышает 50 квадратных метров. А также временные строения и бытовки, которые не имеют собственного фундамента.

Больше о новом налоге можно узнать по ссылке.