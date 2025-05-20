Новый надземный переход построят в поселке Мирном в Люберцах в 2026 году

В поселке Мирном городского округа Люберцы возведут новый надземный пешеходный переход через Южно-Лыткаринскую автодорогу. Работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года.

По словам руководителя управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Ивана Игнатова, решение о строительстве приняли на заседании Технического совета Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас ООО «Лыткаринская платная дорога» разрабатывает проектную документацию для начала работ.

Напомним, что в поселке Красково в городском округе Люберцы вблизи дома № 10 по улице КСЗ продолжают возводить разноуровневый пешеходный переход. Рабочие уже смонтировали балочные основания пролетного строения, сейчас собирают металлоконструкции павильонов северной и южной башен.