Новый надземный переход откроют в Люберцах в III квартале 2026 года

В поселке Мирный городского округа Люберцы продолжается строительство надземного пешеходного перехода через Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА) . Он позволит жителям ЖК «Томилино парк» безопасно пересекать оживленную магистраль по пути в парк «Лесная опушка».

Ход работ проинспектировали заместитель главы округа Александр Сорокин, представители инициативной группы жителей и подрядной организации. Подрядчик уже выполнил разбивку осей сооружения, полностью подготовил фундаменты и опоры будущего перехода, а также завершил монолитные работы по возведению башен.

В ближайшее время специалисты приступят к монтажу пролетного строения, материалы для него уже поставляются на площадку. Параллельно вдоль трассы монтируют шумозащитные экраны, опоры освещения и разделительное ограждение, плановый срок завершения строительства — конец III квартала 2026 года.