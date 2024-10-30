Новый мост через реку Клязьму построят в Мытищах в 2028 году

Двухполосный мост через Клязьму построят в мытищинском микрорайоне Пирогово в 2028 году. О масштабном проекте рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Завершить проектирование планируется в конце следующего года, а построить сооружение — в 2028-м.

Участок реконструкции протяженностью 1,6 километра определен от улицы Комсомольской до Центральной. Здесь планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии.

Также предполагается обустройство разворотных петель и съездов на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства жителей обустроят наземные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта. Окончательные параметры определят на стадии проектирования.

Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово. Он обеспечит еще один удобный выезд на строящуюся Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.