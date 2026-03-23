Новый мост через Малаховское озеро в Люберцах откроют летом

Движение по новому мосту через Малаховское озеро в Люберцах откроют уже в этом году. Он соединит два берега водоема и позволит создать комфортное место отдыха для жителей.

Мост возводят по просьбам жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Он свяжет два берега озера и даст возможность провести благоустройство водоема, сделав территорию удобной для прогулок и отдыха.

Подрядчик уже залил фундаментную плиту и провел работы по армированию каркасов опор будущего моста. На озере обустроили понтонную переправу и специальные механизмы, необходимые для эффективного строительства.

«В настоящее время подрядной организацией производится изготовление аванбека и пролетного строения, сооружены временные опоры. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции и монтажу настила моста», — отметил заместитель главы Люберец Виталий Синчук.

Движение по мосту откроют летом.