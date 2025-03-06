Новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт закупили для больницы в Лобне

В Лобненской больнице появился новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт — современная передвижная рентген-диагностическая лаборатория для осмотра населения в отдаленных территориях. Медицинский комплекс способен принимать до 100 пациентов в день.

В первую очередь медики планируют выезд в микрорайоны Восточный и Луговая.

В Лобне продолжается оснащение больницы. Новая передвижная рентген-диагностическая лаборатория оборудована маммографом и флюорографом, что позволит проводить диспансеризацию и профилактические осмотры населения и сотрудников предприятий муниципалитета.

Пропускная способность ФАПа — 60-100 пациентов за смену. Специалисты планируют работать в отдаленных территориях как в рабочие, так и в выходные дни.

Результаты маммографии и флюорографии будут отображены в электронной медицинской карте пациента и доступны в личном кабинете на портале «Здоровье Подмосковья».

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию здравоохранения. В конце 2024 года в муниципалитете открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.