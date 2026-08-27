Новый микроскоп поступил в офтальмологическое отделение Люберецкой больницы

В офтальмологическое отделение Люберецкой областной клинической больницы поступил новый многофункциональный хирургический микроскоп. Это позволило врачам увеличить количество высокотехнологичных операций до более чем 200 в месяц.

Ранее специалисты проводили не более 170 операций ежемесячно. С появлением второго микроскопа хирурги работают параллельно на двух столах. Операционный день стал короче, а количество операций выросло.

«Новое оборудование поступило в больницу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках инициированного президентом национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“. С помощью двух хирургических микроскопов врачи проводят больше операций, что позволило сократить время ожидания помощи для жителей», — отметила заведующая отделением Елена Митяева.

Попасть на лечение в офтальмологическое отделение в поселке Красково можно по направлению врача. Госпитализация назначается после консультации офтальмохирурга.

За последние три года медицинские учреждения Люберец получили 1039 единиц оборудования. В планах на 2026 год — поставка еще 645 аппаратов.