Новый медицинский психолог пополнил штат больницы в Ногинске

Медицинский психолог начал прием в поликлинике № 1 Ногинской больницы. Новый специалист Ксения Сахаровская окончила московский вуз и уже имеет практику в центре психологической помощи.

Ксения Сахаровская окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Клиническая психология». До Ногинской больницы она работала в центре психологической помощи замещающим семьям. По словам главного врача Ногинской больницы Сергея Лившица, привлечение квалифицированных специалистов в медучреждения Богородского округа находится на особом контроле.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Сейчас для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Богородский округ с начала этого года привлек 33 медицинских специалиста из других регионов.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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