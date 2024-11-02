Новый маршрут в Красногорске свяжет ЖК «Ильинские Луга» и метро

В Красногорске стартовал дополнительный автобусный маршрут № 549, соединяющий жилой комплекс «Ильинские Луга» и станцию метро Строгино. Его работу оценили заместитель главы округа Даниил Зеленев и депутат Артур Бадретдинов.

По словам Бадретдинова, маршрут существенно упростит поездки для местных жителей, сокращая время в пути до получаса.

Он поможет разгрузить уже существующий маршрут № 1282к. На данный момент автобусы ходят с интервалом в полчаса. После праздников на маршрут выйдет новая техника и интервал сократится до двадцати минут. В общей сложности в день будет происходить сорок восемь рейсов на четырех автобусах.

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