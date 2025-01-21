Новый маршрут общественного транспорта запустили в Люберцах с 13 января

По просьбам жителей Люберец с 13 января в округе появился новый маршрут общественного транспорта № 17к. Автобусы малого класса будут следовать от поселка Томилино до станции метро «Котельники».

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, на маршруте будут работать 10 машин с интервалом движения 10-15 минут. Каждый день автобусы будут выполнять 96 рейсов с 05:50 и до 22:30 часов.

Владимир Волков также добавил, что в этом году планируют увеличить число муниципальных маршрутов.

«Для обеспечения транспортной доступности новых территорий совместно с Минтрансом Подмосковья прорабатываем вопрос о запуске новых муниципальных маршрутов: „Станция ‚Томилино‘ (МЦД-3) — Островцы — деревня Сельцо“ и „Станция ‚Томилино‘ (МЦД-3) — Островцы — Верхнее Мячково“», — пояснил руководитель муниципалитета.