Новый маршрут до ЖК «Новая Щербинка» запустили в Подольске

В Подольске запустили новый маршрут № 530 до жилого комплекса «Новая Щербинка», добавили рейсы и увеличили количество автобусов на других двух маршрутах. Глава муниципалитета Григорий Артамонов также поручил проверить альтернативные маршруты и исключить внезапные отмены рейсов.

В Подольске работают почти 60 маршрутов общественного транспорта, более половины из них — муниципальные.

«Особое внимание уделяем тем направлениям, где отмечаем повышенный спрос со стороны жителей. По маршруту № 65 „Станция МЦД-2 Подольск — Дубровицы“ добавили рейсы до деревни Булатово и обратно. На нем же, а также на № 520 „Юбилейная площадь — Москва, м. бульвар Дмитрия Донского“ увеличили количество автобусов. Мониторим выполнение плановых рейсов по маршруту № 21 „Станция МЦД-2 Подольск — улица Академика Доллежаля, 19“. Запущен маршрут № 530К в ЖК „Новая Щербинка“», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подвижной состав пополняется ежегодно благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Автопарк МАП № 5 филиала «Мострансавто» получил новые автобусы, которые перераспределили на несколько маршрутов. В 2025 году также ожидается еще одна закупка.

Григорий Артамонов будет контролировать территории, где есть альтернативные маршруты. Он считает недопустимым внезапные отмены рейсов, поэтому поручил проработать четкий алгоритм действий.