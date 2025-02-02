Новый маршрут до ЖК «Новая Щербинка» запустили в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске запустили новый маршрут № 530 до жилого комплекса «Новая Щербинка», добавили рейсы и увеличили количество автобусов на других двух маршрутах. Глава муниципалитета Григорий Артамонов также поручил проверить альтернативные маршруты и исключить внезапные отмены рейсов.

В Подольске работают почти 60 маршрутов общественного транспорта, более половины из них — муниципальные.

«Особое внимание уделяем тем направлениям, где отмечаем повышенный спрос со стороны жителей. По маршруту № 65 „Станция МЦД-2 Подольск — Дубровицы“ добавили рейсы до деревни Булатово и обратно. На нем же, а также на № 520 „Юбилейная площадь — Москва, м. бульвар Дмитрия Донского“ увеличили количество автобусов. Мониторим выполнение плановых рейсов по маршруту № 21 „Станция МЦД-2 Подольск — улица Академика Доллежаля, 19“. Запущен маршрут № 530К в ЖК „Новая Щербинка“», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подвижной состав пополняется ежегодно благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Автопарк МАП № 5 филиала «Мострансавто» получил новые автобусы, которые перераспределили на несколько маршрутов. В 2025 году также ожидается еще одна закупка.

Григорий Артамонов будет контролировать территории, где есть альтернативные маршруты. Он считает недопустимым внезапные отмены рейсов, поэтому поручил проработать четкий алгоритм действий.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте