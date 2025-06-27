Новый маммографический кабинет открылся в Балашихе

В Балашихе открылся современный маммографический кабинет, где жительницы могут бесплатно пройти обследование молочной железы по полису ОМС. Новое оборудование позволяет проводить до пяти тысяч исследований в год, повышая доступность и точность диагностики.

В поликлинике № 14 микрорайона Железнодорожный начал работу новый маммографический кабинет, оснащенный передовым цифровым аппаратом «Маммо-4МТ-Плюс» российского производства. Устройство обеспечивает высококачественные рентгеновские снимки с минимальной лучевой нагрузкой, что позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях с высокой точностью.

Процесс обследования полностью автоматизирован: рентген-лаборант проводит исследование, снимки загружаются в специализированное ПО и передаются врачу-рентгенологу. Цифровые настройки обработки изображений помогают специалистам ставить точные диагнозы.

«Открытие кабинета — важный шаг для нашей поликлиники. Мы обслуживаем свыше 63 тысяч жителей, из них более 28 тысяч — женщины старше 39 лет, которым рекомендована маммография. Новый аппарат усиливает наши возможности в ранней диагностике, особенно в рамках диспансеризации», — подчеркнула заведующая поликлиникой Марина Чикова.

Кабинет рассчитан на обследование 18 пациенток за шестичасовую смену. В перспективе планируется работа в две смены, что увеличит пропускную способность до 36 исследований в день. Это позволит проводить до пяти тысяч дополнительных обследований ежегодно.

Для комфортной работы кабинета проведен капитальный ремонт: установлены новая вентиляционная система, противопожарная сигнализация, заменены окна и сантехника.

Открытие маммографического кабинета — часть масштабной программы модернизации здравоохранения в Балашихе. Новое оборудование и улучшенные условия делают медицинскую помощь более доступной и эффективной, способствуя раннему выявлению заболеваний и заботе о здоровье жительниц.