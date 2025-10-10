Новый маммограф установили в Центре здоровья в Воскресенске

В Центре здоровья в Воскресенске установили новый маммограф. Аппарат российского производства позволит проводить исследования более высокого качества.

Планируемая загрузка маммографа — 18 человек в день.

«Новый аппарат обладает уникальной функцией томосинтеза — это современный метод, позволяющий получить объемное изображение. Врач может детально рассмотреть ткани, что увеличивает точность результата. Если во время обследования обнаружатся подозрительные изменения, есть возможность сразу же провести стереотаксическую биопсию. Маммограф позволяет безболезненно взять образец ткани для анализа. Это помогает быстро поставить точный диагноз и без промедления начать лечение», — отметил заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ МО «Воскресенская больница», врач рентгенолог Алексей Соломатин.

Кабинет открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, а также в субботу — с 8:00 до 13:00.