Новый маммограф начал работу в Центре здоровья в Воскресенске

Современный аппарат «Маммо-5МТ» помогает улучшить диагностику заболеваний молочной железы на ранних стадиях. Только за первый месяц работы нового маммографа, врачи обнаружили два подтвержденных случая рака молочной железы.

Врач-рентгенолог Ирина Шлыкова рассказала, что новый маммограф оснащен сенсорной панелью и делает снимки под углом 45 градусов, что обеспечивает высокую точность и является залогом надежной диагностики. Маммография чаще всего позволяет увидеть образования размером от одного сантиметра.

Одним из главных преимуществ аппарата является функция томосинтеза, которая позволяет делать множество снимков-срезов одной молочной железы. Если врачи обнаруживают опухоль, то пациентке назначают пункцию, чтобы определить, из каких клеток состоит образование и есть ли среди них раковые.

Медики напоминают о важности регулярных осмотров для женщин старше 40 лет. Обследования проводятся ежедневно, с 8:00 до 17:00.