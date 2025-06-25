Новый маммограф начал работать в Белоомутской больнице

Новый маммограф уже введен в эксплуатацию и активно используется для проведения обследований, позволяя ежедневно проводить до 20 исследований. Воспользоваться преимуществами современного маммографа могут не только жительницы Белоомута, но и пациентки из близлежащих населенных пунктов, включая Дединово, Ловцы и другие заокские села и деревни.

«Преимущества маммографа — простота эксплуатации и надежность, четкость в исследованиях и низкая доза облучения. Аппаратура предназначена для получения цифровых рентгенографических изображений молочной железы, что помогает на ранних стадиях диагностировать онкологические болезни. Маммографию ежегодно требуется проходить женщинам, которые старше 40 лет», — сообщила заведующая больницей в Белоомуте Эльмира Гаджиева.

Для прохождения маммографии необходимо получить направление от участкового терапевта или узкопрофильного врача. Записаться на прием к врачу и, соответственно, на маммографию можно через региональный портал государственных услуг или позвонив по телефону «122».