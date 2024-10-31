Новый магазин «ОКОЛО» открыли в Люберцах

В Люберцах отрылся новый магазин сети «ОКОЛО». Он стал 700-м в стране и 55-м в Подмосковье. Магазин площадью 100 квадратных метров предлагает покупателям свыше 2,7 тысячи товаров, включая продукцию из Башкортостана, ставшую символом бренда. Также в торговом зале установлен кофейный аппарат с напитками по фиксированной цене — 49 рублей.

Юбилейный магазин первым в регионе подключили к сервису 5Post. Пилотный проект в Уфе показал, что покупатели ценят возможность совмещать покупки и получение интернет-заказов, что повышает лояльность и удобство.

Сеть магазинов охватывает уже 17 регионов России, включая Москву и Московскую область, и позволяет сделать локальные фермерские продукты более доступными для городских жителей.

«Франшиза специально создана для магазинов малого формата. Подключиться к ней очень просто. Нужно скачать мобильное приложение MAY24, мы сами придем и подключим вас к франшизе. К 1 декабря мы планируем сделать полностью автоматизированный процесс — прямо в личных кабинетах пользователей платформы появится кнопка „Присоединиться к франшизе“», — отметил управляющий директор «Около» Игорь Плетнев.

Подключаясь к франшизе «ОКОЛО», партнеры, получают доступ к дополнительным возможностям X5 — цифровой площадке MAY24, рекламным решениям X5 Media и сервису 5Post, благодаря которому клиенты смогут забирать заказы из популярных интернет-магазинов прямо на кассе. Также франчайзи «Около» подключаются к программе лояльности «Х5 Клуб», что позволяет покупателям копить баллы для дальнейшего списания при совершении покупок в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».