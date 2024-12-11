Новый логистический центр построят в Балашихе к 2026 году

Компания «Спортмастер» приступает к строительству нового распределительного центра в Балашихе. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 5,5 миллиарда рублей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый центр поможет «Спортмастеру» увеличить мощности логистического комплекса, расположенного на смежном участке. Он обслуживает магазины «Спортмастер», «Остин», FunDay, FaceCode и другие. Внутри установлено современное оборудование, сортировщики и конвейерные линии общей протяженностью более 21 километра.

Ввод нового здания в эксплуатацию намечен на 2026 год. После запуска на объекте появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест.

Ввод новых складских помещений в Подмосковье за год увеличится до 2,1 миллиона квадратных метров, а объем инвестиций с января превысил 635 миллиардов рублей. Все это свидетельствует о том, что инвестиционная привлекательность логистических центров в регионе растет.