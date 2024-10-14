Ввод складских помещений в 2024 году в Подмосковье увеличится в полтора раза

Ввод новых складских помещений в Подмосковье за год увеличится до 2,1 миллиона квадратных метров, а объем инвестиций с января превысил 635 миллиардов рублей. Все это свидетельствует о том, что инвестиционная привлекательность логистических центров в регионе растет.

Одной из главных причин стал рост грузооборота в Подмосковье. Ежемесячно, по данным ГК «Деловые Линии», он составляет около 5%. Компания открыла новые складские помещения в Химках и Видном, а подразделение в Мытищах переехало в новое, более просторное помещение. О строительстве дополнительных площадей для хранения в Подмосковье заявляют и другие участники рынка.

Кроме того, такие инвестиции способствуют развитию и самих населенных пунктов. В качестве примера можно назвать проект логистического хаба в Селятино. Автодорога, которую возведут для него, выведет транзитные автомобили из поселка. Кроме того, подобные объекты позволят создать новые рабочие места для местных жителей. Подмосковье возглавляет рейтинг динамики рынка труда в России.

Еще два склада возведут в селе Белый Раст и Богородском городском округе.