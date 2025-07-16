Новый культурный центр «Дружба» открылся в Люберцах

На улице Камова в микрорайоне Зенино городского округа Люберцы открылся новый культурный центр «Дружба». Он оборудован всем необходимым для комфортного проведения различных мероприятий: здесь есть зал с сценой для концертов, спектаклей и праздников, кабинеты для изобразительного искусства и хореографии, лекционный зал и музыкальный класс.

Глава округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что открытие центра — ответ на просьбы местных жителей, которые хотели, чтобы рядом с домом у детей были возможности для дополнительного развития и самореализации.

«Дружба» станет важным культурным и общественным местом для жителей района, где будут укрепляться дружеские связи и реализовываться разнообразные творческие проекты.

В культурном центре работают творческие и спортивные кружки: занятия по хореографии, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, театральному мастерству, вокалу, бальным танцам, шахматам, а также специальные программы для участников проекта «Активное долголетие».

Записаться в секции можно уже сейчас через региональный портал «Дома культуры Подмосковья» или лично при посещении центра.