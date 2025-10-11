Новый культурный проект «Театр в городе Л» стартовал в Люберцах

В Люберцах стартовал проект «Театр в городе Л» совместно с Институтом театрального искусства имени И. Д. Кобзона. Организаторы подготовили серию спектаклей, который пройдут на разных площадках муниципалитета.

В рамках проекта Народный артист России Валерия Афанасьева представила премьеру «Валя, Виктор и Сергей» по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Иркутская история». Спектакль посетили более 500 человек.

«Проект „Театр в городе Л“ — это шаг навстречу зрителю, чтобы сделать театр ближе и доступнее, Все показы проходят бесплатно, а программа рассчитана на 10 постановок в год, которые смогут увидеть около пяти тысяч человек. Это реальное расширение культурных возможностей округа», — отметила муниципальный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Ольга Гоффе.

Организаторы подготовили серию спектаклей, которые покажут на разных площадках. В репертуаре — как классические пьесы, так и современные постановки, созданные с участием студентов и выпускников Института театрального искусства.

Проект создан для того, чтобы сделать театр доступным для жителей Люберец. Центральной площадкой станет Дворец культуры. Афишу публикуют на официальных страницах партии «Единая Россия».