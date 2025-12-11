Новый культурно-досуговый центр открыли в Люберцах

Культурно-досуговый центр «Весна» расположился на улице 8 Марта. Предложение создать в новом микрорайоне место для развития детей озвучили жители на встречах в формате выездной администрации.

«В культурно-досуговом центре будут функционировать театральная мастерская, танцевальные студии для детей и взрослых, шахматный клуб, цирковая студия, студия ИЗО, подготовка к школе. А для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“ будет доступна лечебно-оздоровительная физкультура», —пояснил Владимир Волков.

Заниматься в кружках и секциях уже решили более 200 человек. Они подали заявки.

Отметим, что записаться на занятия можно через региональный портал «Дома культуры Подмосковья», а также в самом центре.