Новый корпус завода товаров для сна построят в Шатуре в этом году

В Шатуре продолжается строительство нового производственно-складского корпуса для фабрики товаров для сна. Сейчас готовность объекта составляет 55%.

Специалисты приступили к монтажу внутренних инженерных коммуникаций.

Новый корпус площадью почти 10 тысяч квадратных метров возводят в качестве пристройки к уже действующему предприятию. Помещения будут использовать для хранения металлической проволоки и пружин, которые применяются при производстве матрасов. После завершения проекта общая площадь фабрики увеличится с 25 до 35 тысяч квадратных метров.

Предприятие выпускает продукцию под брендом Sonberry. В ассортимент компании входит более 100 видов товаров для сна: ортопедические матрасы, кровати, основания, подушки, чехлы, наматрасники и другие аксессуары различных ценовых категорий.

На строительной площадке уже завершили работы по устройству котлована и фундамента, возвели основные несущие и ограждающие конструкции, а также смонтировали кровлю.

Окончание строительства запланировано на четвертый квартал года. Процесс работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области, а заказчиком проекта выступает индивидуальный предприниматель.