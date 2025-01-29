Новый корпус Внуковской школы построят в Дмитрове к концу года

В Дмитрове продолжается строительство нового корпуса Внуковской школы. Сейчас на площадке завершают монолитные работы первого этажа, о чем сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Работы ведутся в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

Каждый день на объекте работают более 50 человек и четыре машины. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания.

Пристройку оснастят собственными пищеблоком, столовой, спортивным и актовым залами. С основным зданием школы ее будет соединять теплый переход. Прилегающую территорию облагородят — здесь появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Благодаря новой пристройке удастся ликвидировать вторую смену во Внуковской школе. Сроки сдачи объекта — до конца 2025 года.

В этом году в Подмосковье построят 29 школ, 21 детский сад и общежитие филиала МГИМО. Особое внимание уделят капремонту старых образовательных учреждений.