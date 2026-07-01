Новый корпус школы в поселке Софьино достроят к 2028 году

В поселке Софьино Раменского муниципального округа не прекращается работа над новым корпусом местной школы. Сейчас строители заняты армированием стен и колонн, установкой опалубки для колонн и плиты перекрытия первого этажа. Также ведется устройство подбетонного основания. Фундамент делится на несколько участков, и бетонирование каждого из них происходит последовательно.

На объекте активно заливают бетон в конструктивные элементы здания, включая стены, колонны и плиту перекрытия. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области, и ввести новый корпус в эксплуатацию планируют в 2028 году.

Корпус рассчитан на двести учеников. В нем будут учебные классы и мастерские, помещения для кружков и секций, спортивный зал, библиотечный центр и административные кабинеты. Пространство адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, создавая безбарьерную среду. Новую пристройку соединит с основным зданием теплый переход. На прилегающей территории появятся спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для общешкольных мероприятий.