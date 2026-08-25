Новый корпус школы в Люберцах откроют к 1 сентября

В микрорайоне «Новые Островцы» городского округа Люберцы проверили готовность нового корпуса школы «Эврика» к началу учебного года. Образовательное учреждение примет первых учеников уже 1 сентября.

Проверку объекта провел глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с родителями школьников и педагогическим коллективом в рамках регионального Дня открытых дверей.

Школу построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по народной программе «Единой России» в рамках президентского проекта «Молодежь и дети».

«Запрос на школу в микрорайоне был очень высоким, поэтому губернатор поставил перед нами задачу — сдать объект как можно скорее, чтобы у детей была возможность учиться рядом с домом. Подрядчик завершил работы раньше установленного срока: по контракту школа должна была открыться только 1 сентября 2027 года», — отметил Владимир Волков.

Новый корпус рассчитан на 1100 учеников. В здании предусмотрены актовый зал на 425 мест, два спортивных зала, столовая на 438 посадочных мест. На территории школы оборудовали современный стадион с площадками для разных видов спорта. После уроков он будет доступен жителям микрорайона в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион».

Также к 1 сентября в Люберцах откроются два новых детских сада — в жилых комплексах «Егорово парк» и «Томилино парк». После капитального ремонта начнет работу гимназия № 5 «Интеллект» в Дзержинском.