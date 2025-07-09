Новый корпус школы в Королеве соединили с основным зданием галереей

Завершающий этап строительства нового учебного корпуса на 400 мест для школы в одном из самых густонаселенных микрорайонов начался в Королеве. Между корпусом и основным зданием школы уже появился теплый переход-галерея.

Строители подготовили специальный проем, усилили его металлическими конструкциями, смонтировали рамы и приступили к остеклению. Панорамные окна в переходе будут занимать пространство от пола до потолка. В галерее установят современные подъемники для маломобильных школьников, а завершающим этапом станут отделочные работы и оформление пространства. Переход позволит учащимся и педагогам быстро и не выходя на улицу попасть из одного здания в другое.

Специалисты продолжают работы и внутри нового корпуса, который уже возвели и остеклили. Сейчас выполняется утепление фасадов и облицовка стен керамогранитом, который придаст зданию современный облик. Центральную часть фасада украсят оригинальным художественным панно с изображением космонавта, парящего в невесомости. Новый корпус, по задумке архитекторов, будет напоминать Международную космическую станцию.

Строительство ведется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.