Новый корпус школы №29 в Подольске построят к 1 сентября

В Подольске продолжается строительство нового корпуса школы № 29 имени П. И. Забродина. В здании смогут одновременно разместиться до 200 учеников.
Специалисты уже приступили к отделочным работам. Также они монтируют инженерные сети и системы пожарной безопасности. На объекте сейчас трудятся 47 рабочих и четыре единицы спецтехники.
Площадь пристройки превышает четыре тысячи квадратных метров. В здании обустроят комфортные учебные классы, спортивный зал, библиотеку, медицинские кабинеты, а также офисы для учителей. Подрядчик благоустроит и территорию возле нового корпуса.
Все работы завершат к 1 сентября.
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