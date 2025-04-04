Новый корпус школы №29 в Подольске построят к 1 сентября

В Подольске продолжается строительство нового корпуса школы № 29 имени П. И. Забродина. В здании смогут одновременно разместиться до 200 учеников.

Специалисты уже приступили к отделочным работам. Также они монтируют инженерные сети и системы пожарной безопасности. На объекте сейчас трудятся 47 рабочих и четыре единицы спецтехники.

Площадь пристройки превышает четыре тысячи квадратных метров. В здании обустроят комфортные учебные классы, спортивный зал, библиотеку, медицинские кабинеты, а также офисы для учителей. Подрядчик благоустроит и территорию возле нового корпуса.

Все работы завершат к 1 сентября.