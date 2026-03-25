Новый корпус школы № 8 в откроют в Люберцах в 2027 году

Пристройка к школе № 8 в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино откроется в 2027 году. В новом корпусе будут оборудованы учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека и столовая.

Развитие микрорайона обсудил глава городского округа Люберцы Владимир Волков на встрече с жителями 24 марта. Мероприятие прошло в формате выездной администрации во втором корпусе школы № 8. Вместе с главой на вопросы томилинцев отвечали представители Министерства здравоохранения и Министерства чистоты региона. Подробные разъяснения по мерам поддержки участников СВО и их семей дали сотрудники госфонда «Защитники Отечества».

Также на встрече обсудили вопросы благоустройства. В текущем сезоне в Томилино приведут в порядок шесть дворовых территорий на улицах Гоголя и Гаршина, а также в микрорайоне Птицефабрика. Кроме того, обустроят три «народные тропы»: в Птицефабрике (от дома 35к2 до дома 5), а также на улице Пионерская (от дома 24 до дома 46 и от дома 18 до дома 20).

Запланированы замена двух детских площадок и установка воркаут-комплекса на улице Гоголя, 25. В рамках губернаторской программы будет обновлена игровая зона в микрорайоне Птицефабрика у дома 20.