Новый корпус школы № 2 на 2000 мет открыли в Котельниках

В микрорайоне Парковый городского округа Котельники ученики сели за парты в новом корпусе школы № 2. Учебное заведение рассчитано на 2000 человек, более 150 первоклассников пойдут в него в этом году.

В школе № 2 в Котельниках обустроили просторные классы и лабораториями со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. Здесь расположен актовый и спортивный залы, вместительная столовая. На территории учреждения образования разместили детские игровые и спортивные площадки, благоустроили места для отдыха. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали расположенные на уровне земли входы, установили пандусы и поручни.

Под аплодисменты красную ленту в новом корпусе перерезали первоклассники.

«Эмоции в первую очередь вызывает холл. Он просто огромный. Сравниваю его с большим отелем. Заходишь — огромное пространство большое, с огромными потолками, освещение. Такого я нигде не видел. Мне кажется, это изюминка этой школы», — поделился депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Напомним, здание школы возвели в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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