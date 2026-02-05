Новый корпус школы № 18 открыли в Красногорске
На торжественном открытии долгожданного здания в микрорайоне Изумрудные холмы собрались глава городского округа Дмитрий Волков, педагоги, школьники и их родители. Проект нового корпуса реализован в рамках Народной программы партии «Единая Россия».
Учиться в новом здании образовательного учреждения здесь смогут 550 детей. В школе есть учебные классы, кабинеты специалистов, лаборатории, библиотека с читальным залом, зона IT, спортивный и гимнастический залы, просторная столовая.
В здании планируют открыть секции по футболу, волейболу, художественной гимнастике. В актовом зале будут проводить различные занятия, в том числе по хоровому пению А для юных творцов обустроена изостудия.
«Все на самом деле очень впечатляет. Школа такая современная и при этом очень стильная. Я уверена, что детям будет приятно здесь находиться. Вообще все очень классно, цвета потрясающие», — поделились впечатлениями жители микрорайона «Изумрудные холмы» Ксения и Глеб Бакшаевы.
Для гостей провели экскурсию по школе — они осмотрели столовую и пищеблок, заглянули на урок к восьмиклассникам и на тренировку волейболистов.