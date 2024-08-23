Новый корпус школы № 10 в Мытищах откроют 1 сентября 2025 года

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая приехала на стройплощадку здания нового корпуса школы № 10 имени Астрахова. Просторную столовую на 200 мест здесь расположат на первом этаже. Второй этаж отведут для учебных классов, учительской и большого центра детских инициатив. Переход между основным и новым корпусом пройдет через третий этаж, а на последнем школьники будут изучать информатику и химию. На каждом этаже разместят отдельные зоны для отдыха.

Вокруг школы построят новые спортивные площадки с прорезиненным покрытием и современными тренажерами, а также создадут футбольное поле с искусственным газоном. Заниматься спортом здесь смогут все желающие.

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