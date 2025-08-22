Новый корпус школы № 1 в Королеве откроют 1 сентября

Строительство корпуса школы № 1 завершается на Октябрьской улице в Королеве. Уже в День знаний сюда придут учиться дети.

Корпус рассчитан на 400 учеников. Его дизайн выполнили в космической тематике. Внешне здание напоминает Международную космическую станцию.

Специалисты обустроили светлые учебные классы и лаборатории, универсальные кабинеты, просторные спортивный и актовый залы, а также современную библиотеку и столовую.

Строительство провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это стало возможным в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Отметим, что школа № 1 — одна из старейших в Королеве, ей более 90 лет. Всего здесь обучаются около 1,4 тысячи детей. О новом корпусе ученики и педагоги мечтали на протяжении многих лет.