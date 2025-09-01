Новый корпус школы № 1 на 400 мест открыли в Королеве

В церемонии открытия нового корпуса школы № 1 принял участие Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. Проект здания разработан специально для Королева — наукограда, в котором сосредоточены крупнейшие предприятия ракетно-космической отрасли.

Сверху новое здание напоминает Международную космическую станцию. Школьные классы также наполнены этой тематикой: на стенах размещена информацию о развитии космонавтики.

Одна из экспозиций посвящена почетному гражданину Королева, Герою России, летчику-космонавту Олегу Кононенко. Он является мировым рекордсменом по общей продолжительности пребывания на Международной космической станции — 1111 суток. Олег Кононенко лично принял участие в торжественной линейке и вместе с главой наукограда Игорем Трифоновым поздравил ребят с Днем знаний.

В новом корпусе оборудовали просторные классы и лаборатории, универсальные кабинеты, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую. Корпус соединили с основным зданием теплым переходом с панорамными окнами и подъемниками для маломобильных школьников. На территории обустроили стадион с беговыми дорожками, волейбольную и баскетбольные площадки, зону отдыха.