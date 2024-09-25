Новый корпус «Сенежа» построят из стройматериалов предприятия из Коломны

Предприятие «Албес» из Ленинского округа произвело и поставило стройматериалы для мастерской управления «Сенеж». Продукция полностью отечественная с гарантией качества.

«Албес» выступила поставщиком материалов для отделки нового кампуса «Агора» в «Сенеже». В нем есть зал-амфитеатр на 780 человек, трансформируемые аудитории на 200-400 человек, киноцентр и творческие студии.

Компания из Коломны произвела системы фальшполов для помещений, где необходимо сокрытие инженерных коммуникаций и выравнивание перепадов высот.

«Предприятие абсолютно не зависит от импортного сырья, плиты из сульфата-кальция на 100% производятся на территории нашего завода. Это гарантия точности поставок в срок и в рамках согласованного бюджета», — прокомментировал заместитель руководителя проектно-конструкторского отдела Иван Белоусов.

Отметим, что «Албес» — системообразующее предприятие Московской области и одно из крупнейших в Ленинском округе. А мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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