Новый корпус построили в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе

В жилом квартале «Восточное Бутово» в эксплуатацию ввели новый корпус. Скоро в дом переедут более 660 семей.

Разрешение на ввод дома в эксплутацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

В здании площадью почти 25 тысяч квадратных метров предусмотрены квартиры разной планировки. Будущим жителям доступны как студии, так и просторное трехкомнатное жилье.

Входные группы сделали безбарьерными. Возле нового корпуса обустроили площадки для отдыха и игр. Во дворах не будет машин, так как на территории скоро построят многоуровневую парковку.

Жилой квартал «Восточное Бутово» расположен в Ленинском округе в пяти километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе.

На территории уже открыли шесть детских садов и две школы. Скоро там появятся еще шесть образовательных учреждений. В квартале работает поликлиника.