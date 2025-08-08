Новый корпус перинатального центра построят в Ленинском округе в 2027 году

Строительство второго корпуса перинатального центра началось в Видном. Первый камень в основание нового здания заложили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Ленинского округа Станислав Каторов и медицинские работники.

Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова напомнила, что в следующем году будет отмечаться 40-летие рождения первого ребенка в этом здании. Коллектив очень ждет открытия нового корпуса.

«Наш центр работает как клиническая база для ведущих медицинских вузов страны. Не только МОНИИАГ, МОНИКИ, но и ФМБА России, Пироговский центр, сотрудничаем с Институтом хирургии имени Петровского, Институтом морфологии человека и другие», — рассказала Тамара Белоусова.

Рассчитанный на 200 коек корпус будет располагаться рядом с основным зданием и значительно расширит возможности центра. В здании разместятся родовое отделение с 15 индивидуальными палатами и пятью операционными, а также отделения патологии беременности, анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие. Строительство начнется в этом году, а его завершение запланировано на 2027-й.

Станислав Каторов напомнил, что благодаря поддержке губернатора региона с 2023 года в округе открыли восемь ключевых объектов, призванных повысить доступность и удобство медицинской помощи. Строительство второго корпуса Видновского перинатального центра ведется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».