Новый корпус перинатального центра на 200 коек начали строить в Видном

Подготовительные работы начались на строительной площадке будущего корпуса Видновского перинатального центра. Завершить возведение объекта должны в 2027 году.

Реализуют проект в рамках госпрограммы Московской области, входящей в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Строительство финансируется из средств регионального бюджета.

Сейчас подрядчик занимается планировкой территории, обустраивает бытовой городок и подъездные пути. На площадку доставляют необходимую технику и материалы.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно расширить возможности оказания специализированной медицинской помощи матерям и новорожденным не только в Ленинском округе, но и в соседних муниципалитетах Подмосковья», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ранее мы рассказывали о том, что горячая линия главврача больницы в Видном приняла около девяти тысяч обращений за полгода.