Горячая линия главврача больницы в Видном приняла около 9 тысяч обращений за полгода

Почти девять тысяч человек позвонили на горячую линию главврача Видновской больницы с января 2025 года. Получить консультацию таким способом жители Ленинского округа могут уже три года.

Около половины обращений касаются состояния здоровья близких, которые находятся на лечении в стационаре больницы, вызова врача на дом или работы патронажной службы. Другие вопросы связаны с записью к узкопрофильным специалистам или на диагностические исследования, обеспечением лекарствами и оформлением больничных.

«Все больше наших пациентов и их близких пользуются возможностью позвонить напрямую в приемную руководителя и получить всю актуальную информацию из первых рук. За весь 2024 год зафиксировано около восемь тысяч обращений, а в текущем году это количество превышено уже в первой половине года», — прокомментировал заместитель главного врача Видновской клинической больницы по общим вопросам Николай Нечитайлов.

Напомним, что телефон единой горячей линии по вопросам здравоохранения в Подмосковье: 8 498 602-03-59. Добавочный номер для Видновской клинической больницы — 18004.