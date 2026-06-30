Новый корпус лицея в Ликино-Дулеве построят в 2027 году

В Ликино-Дулеве возводят пристройку к зданию лицея на улице Степана Морозкина. Она будет рассчитана на 550 мест.

Работы проводят за счет бюджетных средств в рамках государственной программы региона «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в целях реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Специалисты уже завершили устройство котлована, а монолитные работы выполнили на 10%.

В трехэтажной пристройке разместят блок начальной школы на 400 человек с отдельным входом, кабинеты, а также классы для учащихся основной и старшей школы, спортивный зал и столовую на 250 посадочных мест.

Переход в основное здание оборудуют на уровне второго этажа. Площадь пристройки превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Откроют новый корпус к 1 сентября будущего года.