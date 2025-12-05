Новый корпус гимназии № 6 в Солнечногорске достроят в 2026 году

Гимназию № 6 в Солнечногорске реконструируют к лету 2026 года. В рамках проекта у учреждения появится новая современная пристройка, способная вместить дополнительных 300 учеников.

Площадь нового здания составит почти шесть тысяч квадратных метров, рассказали в областном стройнадзоре. Проект реализует государственное казенное учреждение региона «Дирекция заказчика капитального строительства».

В новом корпусе обустроят спортивный и актовый залы, кухню-столовую, специализированные учебные классы, а также комнаты для групп продленного дня. На территории появятся спортплощадки и зоны отдыха для школьников. Здание уже готово на 73%.