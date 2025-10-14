Новый корпус гимназии № 41 торжественно открыли в Люберцах
Школа на 1500 мест распахнула двери для учеников в жилом комплексе «Жулебино парк». С этого дня там будут обучаться 932 школьника, 625 из которых — ученики начальных классов.
Открытия нового корпуса гимназии № 41 ждали с нетерпением. Поэтому открытие стало настоящим праздником. Как говорят сами школьники, это не просто образовательное учреждение, а центр для получения качественных знаний и навыков.
«Очень много больших спортзалов, разных интерактивов, которые устроены для детей. Просто красиво, и хочется учиться и приходить в это место, чтобы получать образование», — поделилась школьница Анна Мустяца.
В новом корпусе учеников ждут просторные и технологичные классы, оснащенные интерактивными панелями, для комфортного и эффективного обучения, современные лаборатории, кабинеты труда, оборудованные станками, IT-полигон, просторный актовый зал, комфортная столовая, новые спортивные залы для уроков физкультуры и секций, где каждый сможет найти себе занятие по душе.
«Эта школа — это продолжение линейки новых социальных объектов для того, чтобы наши дети впитывали знания в самых современных условиях. Мы поздравляем всех жителей нашего городского округа и, в первую очередь, педагогов и школьников этой школы „Феникс“», — сказал глава Люберец Владимир Волков.
Открытие новой школы позволит детям из быстро развивающегося микрорайона учиться рядом с домом, а также существенно снизит нагрузку на основной корпус гимназии № 41.