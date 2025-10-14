Новый корпус гимназии № 41 торжественно открыли в Люберцах

Школа на 1500 мест распахнула двери для учеников в жилом комплексе «Жулебино парк». С этого дня там будут обучаться 932 школьника, 625 из которых — ученики начальных классов.

Открытия нового корпуса гимназии № 41 ждали с нетерпением. Поэтому открытие стало настоящим праздником. Как говорят сами школьники, это не просто образовательное учреждение, а центр для получения качественных знаний и навыков.

«Очень много больших спортзалов, разных интерактивов, которые устроены для детей. Просто красиво, и хочется учиться и приходить в это место, чтобы получать образование», — поделилась школьница Анна Мустяца.