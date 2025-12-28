Новый корпус гимназии № 17 открыли в Мытищах

Долгожданное открытие второго корпуса образовательного учреждения состоялось на улице Мира в Мытищах. Здесь будут обучаться до 1100 детей.

В корпусе есть просторные классы с новым оборудованием, несколько спортивных залов, большая библиотека и собственный музей истории школы. Около школы возвели спортивный городок, в котором есть игровые и спортивные площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Ранее здесь, на берегу реки Яузы, несколько лет находился недоделанный объект. После решения суда строительство продолжилось в 2023 году. Сроки сдачи неоднократно переносили.

К открытию приурочили торжественную церемонию с участием представителей администрации округа и концерт. Его подготовили школьники.

Первые уроки в корпусе начнутся 12 января 2026 года. Сейчас специалисты приводят кабинеты в порядок и оформляют их. С нового семестра часть учеников из старого корпуса переедет в новое здание.