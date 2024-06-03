Новый корпус физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде к сентябрю

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство нового корпуса физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в ведомстве, школу построят на территории микрорайона Семхоз. Готовность работ уже превысила 85%.

«Готовы фундамент, несущие и ограждающие конструкции, а также наружные сети, параллельно завершаются фасадные работы. Строители приступили к устройству внутренних инженерных систем, отделочным работам и благоустройству территории лицея. Также началась приемка мебели и техоборудования», — рассказали в стройнадзоре.

Площадь трехэтажного здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Там будут учиться дети с пятого класса. Для них обустроят 42 кабинета, лаборантские, мастерские, спортивный и актовый залы, а также библиотечный центр и помещения для дистанционных занятий. На территории разместят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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