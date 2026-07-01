Новый корпус детского сада «Сказка» откроют в Дмитрове

Работы начались в мае 2025 года с закладки капсулы с посланием потомкам. Финансирование полностью обеспечено инвестором — специализированным застройщиком «Архитектор». Заместитель генерального директора компании Дмитрий Кононенко рассказал, что проект разрабатывался вместе с управлением образования: прорабатывали планировку, цветовую гамму и оснащение, чтобы сад соответствовал современным требованиям.

Сейчас в здании идут чистовые отделочные работы. До конца июля поставят оборудование для пищеблока, затем начнут монтаж. Параллельно завершат оснащение мебелью и благоустройство территории.

Новый корпус рассчитан на 101 ребенка: пять групп с игровыми и спальнями, раздевалками, санузлами и буфетными. Оборудуют кабинеты логопеда и специалистов, а также современный многофункциональный зал для занятий физической культурой и проведения праздников.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко отметила, что такие проекты напрямую влияют на качество жизни семей и развитие округа. После ввода корпуса забор между зданиями демонтируют, территорию объединят, оборудуют контрольно-пропускной пункт. По периметру установят видеонаблюдение с интеграцией в комплекс «Безопасный регион».

Михаил Шувалов подчеркнул, что учреждение получилось светлым и просторным, а инвестор ответственно подошел к проекту. Открытие нового корпуса разгрузит существующее отделение и создаст современные условия для детей микрорайона.​​