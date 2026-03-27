Мининвест Подмосковья напомнил о конкурсе на гранты для значимых IT-проектов

Начался прием заявок на конкурс грантов для проектов, имеющих особое значение в сфере информационных технологий. Эти проекты нацелены на замену зарубежного индустриального программного обеспечения отечественными разработками. Им может быть выделен государственный грант, покрывающий до 50% их стоимости, в пределах от 100 миллионов до двух миллиардов рублей.

Конкурс в текущем году проходит по измененным правилам: упрощен пакет документов для подачи заявки, увеличен срок подготовки технической документации, плана и сметы до трех месяцев после получения статуса особо значимого проекта. Отчетность в период мониторинга реализации проектов сокращена более чем в два раза.

Чтобы получить статус особо значимого проекта, необходимо соответствовать следующим условиям: проект должен соответствовать приоритетным направлениям, не иметь аналогов на рынке, срок его реализации должен составлять до четырех лет. Кроме того, заказчик не должен быть аффилирован с разработчиком или интегратором, а исключительные права на разработку после завершения проекта должны оставаться у разработчика.

Заявки принимаются до 27 апреля, а решение о поддержке будет принято до конца мая. С положением конкурса и подачей заявки можно ознакомиться на сайте.