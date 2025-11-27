Новый компьютерный томограф появился в больнице Дубны

Высокотехнологичное оборудование закупили в главный лечебный корпус Дубненской больницы. На нем будут проводить диагностику всех систем организма.

Аппарат работает очень быстро. Также на нем можно проводить исследования коронарных артерий и сердца с визуальной 3D-реконструкцией.

Кроме того, для больных с тяжелой формой пневмонии можно провести определенное сканирование легких всего за четыре секунды. Томограф закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Здравоохранение — важная тема. Регулярно в городе вместе с медиками проводим встречи с жителями в формате „выездной администрации“. Часто, общаясь с дубненцами, слышали запрос на повышение качества проводимых исследований. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева в Дубненскую больницу доставили новый томограф — он мощнее нынешнего в четыре раза, благодаря чему медики смогут делать более быстрые и точные обследования», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.