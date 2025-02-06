Новый клуб «Активного долголетия» открыли в Оболенске

Клуб проекта «Активное долголетие» открыли в Оболенске Серпуховского округа. Он станет местом встречи для более чем 100 пенсионеров из ближайших поселков и деревень, отметили в Минсоцразвития Подмосковья.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» направлен на поддержку старшего поколения. Пенсионеры осваивают новые увлечения, путешествуют, занимаются спортом, общаются и выступают.

«Сегодня „Активное долголетие“ насчитывает 400 тысяч участников, 68 клубов по всему региону, свыше 30 направлений для творчества и спорта, а также более 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий. С каждым годом наш проект становится все более популярным у жителей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Участникам нового отделения в Оболенске доступны занятия творчеством и пением, курсы по компьютерной грамотности, скандинавская ходьба, литературное мастерство, изучение истории и искусства, программы по красоте и здоровью, посещение бассейна, йога, физкультура и другие активности. В церемонии открытия клуба принял участие депутат Государственной думы Александр Коган