Новый каток с искусственным льдом обустроят у кинотеатра «Искра» в Видном

Новый каток построят у кинотеатра «Искра» в Видном в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Общественное пространство будет работать до 10 марта 2026 года.

Площадь нового катка — 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Инфраструктура нового катка будет включать все необходимое для комфортного отдыха: предусмотрим прокат фигурных и хоккейных коньков для детей и взрослых, оборудуем теплый и просторный павильон для переодевания площадью 110 квадратных метров с удобной планировкой, предложим специальные поддерживающие устройства для детей, а также оснастим каток современными системами видеонаблюдения и качественным звуковым оборудованием», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Каток будет работать до 10 марта 2026 года. Посетители смогут покататься бесплатно утром и днем в будни и выходные дни, а для льготных категорий граждан всегда будет свободный вход.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для зимнего отдыха жителей. Особое внимание уделили безопасности и доступности — как для опытных фигуристов, так и для тех, кто впервые встает на коньки», — дополнил Владимир Каширин.

Для удобства жителей Ленинского округа запустят онлайн-продажу билетов. В период новогодних праздников организуют развлекательную программу на льду.