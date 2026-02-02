Новый каток открыли в Воскресенске

На открытии для детей организовали игры и танцы на коньках. Директор местного культурно-досугового центра Ольга Якимова отметила роль жителей в этом проекте.

«Спасибо всем, кто голосовал за каток на портале „Добродел“ в прошлом году. Это ваша общая победа», — сказала она.

Площадка доступна для массового катания и хоккейных матчей. Она открыта ежедневно с 8:00 до 22:00.