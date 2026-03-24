Новый кабинет открыли в стоматологической поликлинике Воскресенска

Специализированное помещение для детей до 10 лет начало работать с начала года. Прием ведет молодой врач Яна Нудная, которая уже зарекомендовала себя как чуткий и профессиональный специалист.

Атмосфера кабинета и подход врача помогают маленьким пациентам справляться со страхом перед лечением. В 2025 году специалисты отделения приняли 10 912 детей, а только за январь–февраль этого года — уже 3 105.

В отделении работают три высококвалифицированных детских стоматолога, а также пять врачей-ортопедов — настоящих мастеров в восстановлении зубов. Основная задача специалистов — с раннего возраста формировать у детей здоровые привычки.

Врачи напоминают родителям о важности регулярной чистки зубов, правильной техники, использования зубной нити и профилактических осмотров. Своевременное обращение к стоматологу и соблюдение рекомендаций — залог красивой и здоровой улыбки на долгие годы.